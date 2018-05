Petrobras autoriza redução do combustível

A gasolina terá redução de 2,08% e o diesel de 1,54% na refinaria.

Na manhã de hoje (22), o Governo Federal através da Petrobras anunciou redução no preço dos combustíveis, tanto na gasolina quanto do diesel, nas refinarias. A gasolina teve redução de preço, chegando em média a 2,08% e o diesel teve redução de preço, chegando em média a 1,54%. Esta abatimento de preços dos combustíveis vai entrar em vigor a partir de amanhã (23).

Somente neste mês de maio a Petrabras já autorizou 12 altas e duas quedas no preço da gasolina na refinaria, e no caso do diesel a empresa já autorizou, somente este mês, dez altas e cinco quedas.

O problema que se levanta agora, como das outras vezes, é se esta redução anunciada hoje vai de fato chegar ao consumidor final nos postos de combustíveis, devido as várias fases deste processo.

Segundo análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), para chegar ao consumidor final vai depender de uma série de fatores. Entre eles, a entrega por parte das distribuidoras aos postos, combustíveis já com redução de preço efetuada pelo Governo na refinaria e por parte dos postos a manutenção das margens de comercialização. Na prática, quando o anúncio é de aumento, os repasses para o consumidor são de imediato e quando o anúncio é de queda nos preços como agora, ou nada chega ao consumidor final e as vezes quando chega é de forma demorada e muito tímida. Desde junho do ano passado quando a Petrobras alterou a forma de reajuste no preço dos combustíveis, a gasolina já foi reajustada em 58,76 % e o diesel em 59,32 %.

Por: Portal ORM com informação do Dieese/Pa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...