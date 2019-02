Petrobras eleva em 2,5% preço médio do diesel nas refinarias a partir de sábado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O reajuste é o primeiro no diesel desde 9 de fevereiro, quando a companhia havia reduzido as cotações. Já a gasolina teve o último reajuste nesta sexta-feira.

A Petrobras elevará para 2,0505 reais por litro o preço médio do diesel A em suas refinarias a partir deste sábado (16), alta de 2,5 por cento, enquanto a gasolina seguirá sem alteração, segundo informações no site da companhia nesta sexta-feira.

