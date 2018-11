Petrobras: Inscrições Abertas para Estágio em Todo Brasil

Oportunidades para Nível Médio Técnico e Superior(Foto:Reprodução)

O Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora oferece a estudantes de nível técnico e nível superior a oportunidade de vivenciar uma bem sucedida experiência de aprendizagem profissional. Além de capacitar tecnicamente, o estágio possibilita o desenvolvimento sociocultural e das relações de trabalho, imprescindíveis para o exercício profissional de excelência.

Benefícios

Seguro de Acidente Pessoais, conforme previsto na Lei 11.788 – 25/09/2008.

Bolsa-estágio (valor inclui auxílio transporte e auxílio refeição).

Duração do Estágio

O estágio possui duração de 12 meses improrrogáveis, com exceção do estágio do curso de Direito, que poderá ser prorrogado por igual período.

SELEÇÃO PETROBRAS ESTÁGIO

Os candidatos podem ser convocados para entrevista, à medida em que surjam vagas para o curso em questão. Durante esse processo poderão ser realizadas outras atividades para avaliação de determinadas habilidades (redação, tarefas no computador, e outras).

Os candidatos aprovados na seleção deverão apresentar toda a documentação solicitada: declaração escolar; cópia e original do documento de identidade, do CPF; PIS; CTPS; Título de Eleitor e do comprovante de residência; Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos), atestado médico; 2 fotos 3×4, conta bancária (Conta Corrente) e cópia do documento de identidade e do CPF do responsável (se for menor de 18 anos).

Os candidatos que não forem selecionados para a vaga disponibilizada permanecerão cadastrados até o próximo período de inscrição e poderão ser convocados em uma nova oportunidade.

Caso ainda tenham interesse em concorrer a novas oportunidades de estágio, os candidatos deverão realizar um novo cadastro no período de inscrição seguinte para atualizar o seu cadastro.

INSCRIÇÃO E REQUISITOS

A inscrição dos candidatos a Estágio BR é realizada exclusivamente pela internet, em link disponibilizado no site www.br.com.br, durante o período de inscrições.

As vagas estão sujeitas à disponibilidade de curso e região.

O período de inscrição será de 30/10 a 28/12/2018.

Os candidatos inscritos em processos seletivos anteriores precisam realizar novo cadastro.

Para se candidatar a uma vaga de estágio na Petrobras Distribuidora é preciso:

a) ser maior de 16 (dezesseis) anos. Para as áreas operacionais serão selecionados apenas estudantes maiores de 18 (dezoito) anos.

b) estar cursando os 02 (dois) últimos anos ou 04 (quatro) últimos semestres para estudantes de nível superior (bacharelados);

c) estar cursando os 02 (dois) últimos anos ou 04 (quatro) últimos semestres, para estudantes de nível médio técnico. Para aqueles que concluíram o curso é possível realizar o estágio na Companhia, desde que a Instituição de Ensino informe (por meio de declaração) que o estágio é condição indispensável para obtenção de certificado ou diploma;

d) estar matriculado em um dos cursos em que a Companhia oferece estágio;

e) estar em dia com as obrigações militares para estudantes do sexo masculino maiores de 18 anos;

OBS.: não oferecemos estágio para os estudantes dos cursos Tecnólogos, pós-graduação, mestrado e doutorado.

*Término das inscrições no dia 28/12, ao meio-dia (horário de Brasília).

