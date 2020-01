Petrobras reduz em 3% preço da gasolina e do diesel a partir de terça-feira

Este é o primeiro ajuste nos preços dos combustíveis após o início da crise entre Estados Unidos e Irã (— Foto: Dado Galdieri/Bloomberg)

A Petrobras vai reduzir em cerca de 3% o preço da gasolina e do diesel comercializado em suas refinarias a partir desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo Valor com a petroleira.

Este é o primeiro ajuste nos preços dos combustíveis feitos após o início da crise entre Estados Unidos e Irã, que começou após a morte de um líder da Guarda Revolucionária Iraniana, em um ataque feito pelo exército americano. No início da crise, os preços do petróleo chegaram a registrar forte alta, porém, nos dias seguintes recuaram.

O último reajuste feito pela Petrobras no preço da gasolina havia sido em 1º de dezembro do ano passado. No caso do diesel, a última correção de preço ocorreu em 21 de dezembro.

Por Rodrigo Polito, Valor — Rio

13/01/2020 14h10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...