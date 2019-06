Petrobras reduz preço médio da gasolina nas refinarias em 3,0%

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Petrobras informou, na noite da segunda-feira (10), queda de 3,0% no preço médio da gasolina nas refinarias. O preço médio a partir desta terça-feira (11), será de R$ 1,7594, “à vista, sem encargos e sem tributos, praticados nas modalidades de venda padrão”, R$ 0,055 abaixo do R$ 1,8144 praticado até segunda-feira.

