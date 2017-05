PF apreende 27 kg de maconha em embarcação no porto de Óbidos

Dois homens e uma mulher foram flagrados transportando o entorpecente. Acusados foram encaminhados para a Penitenciária em Cucurunã.

A Polícia Federal apreendeu na quarta-feira (24) 27 kg de maconha tipo “Skunk” em uma embarcação, no Porto de Óbidos, oeste do Pará. Dois homens e uma mulher confessaram ser os donos da droga. Acusados foram autuados em flagrantes e encaminhados para a Penitenciária em Cucurunã, em Santarém.

De acordo com a Polícia Federal, a droga foi encontrada no convés, no interior da embarcação. Os acusados disseram que o material seria para abastecer o “mercado” de Santarém. O entorpecente foi localizado durante as fiscalizações da Operação Sentinela.

Os presos vão responder pelo crime de tráfico, art. 33 da Lei de Entorpecentes. A pena pode passar dos 15 anos de prisão. A embarcação, assim como os acusados, é de Manaus, no estado do Amazonas.

Fonte: G1 PA.

