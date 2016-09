PF apreende 3 t de maconha em carga de milho no oeste do Paraná

A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta quarta-feira (14) aproximadamente três toneladas de maconha que estavam escondidas em meio à carga de milho de um caminhão na BR-163, no trevo de acesso à Guaíra, no oeste do Paraná.

De acordo com a polícia, o motorista pegou a droga no Mato Grosso e a levaria para Catanduvas, em Santa Catarina. O motorista tem 40 anos e foi preso. A droga foi encaminhada para a sede da PF em Guaíra.

Fonte: G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...