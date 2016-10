PF apreende 300 tonéis com cocaína em Belém.

Foto: Polícia Federal do Pará- A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (14), cerca de 300 tonéis que continham cocaína diluída em uma substância chamada betume, popularmente chamada de piche, no bairro do Tapanã. A ação foi fruto da ‘Operação Betume’, deflagrada pela PF, na manhã de ontem, em Manaus, com objetivo de desarticular uma organização criminosa que exportava cocaína para Europa, Ásia, África e Oceania. Na operação, foram expedidos 6 mandados de prisão, 8 de busca e apreensão, 2 mandados de prisão temporária e 7 mandados de condução coercitiva. Um dos mandados foi para a cidade de Tomé-Açu, no Pará.

As notas fiscais das compras dos tonéis de uma das empresas investigadas tinha como endereço Tomé-Açu, mas eles não chegaram a ser entregues nessa cidade, devido à operação policial. Na ação, foi descoberto que a droga estava na Rodovia Arthur Bernardes, no Tapanã, em Belém. Os policiais federais foram ao local, e com ajuda dos cães da Polícia Militar, detectaram a cocaína. O material será encaminhado para a perícia e até o momento ninguém foi preso.

Operação Betume- Ao longo das investigações, descobriu-se que o grupo criminoso utilizava um ‘modus operandi’ muito elaborado para enviar cargas de cloridrato de cocaína ao exterior. A droga era oculta no interior de maquinários, cilindros, tambores e outras peças de metal pesado, de maneira a se impedir, ou pelo menos dificultar, a sua localização pelos policiais.

O grupo criminoso possui fortes vínculos na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e teria como líder um cidadão peruano. Todos os alvos da Operação Betume foram indiciados por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Betume- É uma mistura líquida de alta viscosidade, cor escura e é facilmente inflamável. É formada por compostos químicos (hidrocarbonetos), e que pode tanto ocorrer na Natureza como ser obtido artificialmente, em processo de destilação do petróleo. É popularmente designado como piche.

Por ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...