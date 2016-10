PF apreende armas e R$140 mil usados para compra de voto no Pará

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral (MPE), deflagrou nesta segunda-feira (3), em Marabá, no sudeste do Pará, a operação Saruê, que combate crimes como a compra de voto e o abuso do poder econômico e político no dia das eleições. Foram apreendidos mais de R$ 140 mil em dinheiro, milhares de santinhos de propaganda eleitoral, documentos, mídias e três armas de fogo, sendo uma de calibre restrito.

De acordo com as investigações, vários políticos de diversos partidos da cidade de Marabá, no sudeste do Pará, prepararam um grande esquema para compra de votos no dia das eleições, que contava com o apoio de cabos eleitorais, muitos dos quais seriam na verdade funcionários fantasmas de diversas repartições municipais.

Ao todo foram cumpridos mais de 27 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados, todos residentes no município. Os principais alvos das medidas restritivas são parlamentares candidatos à reeleição e seus apoiadores envolvidos diretamente com as práticas ilícitas investigadas.

Os mandados foram expedidos pela 23ª Zona Eleitoral de Marabá. A Operação foi denominada de Saruê em alusão aos antigos coronéis, visto que muitos dos investigados são tidos na cidade como tal.

G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...