PF apreende cocaína e mais de R$3 mil em dinheiro falso em Altamira, no PA

PF apreende dinheiro falso e cocaína em Altamira, no Pará. — Foto: Reprodução / Ascom PF

Uma pessoa foi presa em flagrante.

A Polícia Federal divulgou nesta sexta (16) a apreensão de R$3.450 em moeda falsa em cédulas de R$50 e R$100 em Altamira, sudoeste do Pará.

A apreensão foi feita na quarta e na quinta nos bairros Água Azul e Premem, segundo a PF.

De acordo com as investigações, as notas falsas saíram do sudeste do estado. Na ação, os policiais também apreenderam três papelotes de cocaína, totalizando 1.8 grama. A pessoa foi presa em flagrante e deve responder à Justiça.

