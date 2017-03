PF apreende droga que saiu de Santarém, no aeroporto de Brasília

Com a apreensão desta quarta, a PF apreendeu nos três meses de 2017, uma quantidade de drogas 92,5% maior do que a registrada em todo o ano passado. Foram 283,2 kg contra 147,4 kg em 2016

De acordo com os policiais, o grupo fazia escala na capital federal quando foi surpreendido pelos agentes. Eles são de Santarém, no Pará, e seguiam para o Rio de Janeiro. A droga estava escondida dentro da bagagens dos suspeitos.

