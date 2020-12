PF apreende mais de 160 peixes transportados em mala no aeroporto de Altamira

PF apreende mais de 160 peixes transportados mala no aeroporto de Altamira, sudoeste do Pará — Foto: Polícia Federal

Mulher proprietária da mala foi detida para prestar depoimento na delegacia da Polícia Federal.

Atualizado há 18 horas

A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta terça-feira (22), no aeroporto de Altamira, sudoeste do Pará, peixes ornamentais que eram transportados ilegalmente dentro de uma mala de viagem.

De acordo com a PF, 164 peixes de pelo menos três espécies, entre elas o Acari zebra, que está na lista de animais ameaçados em extinção, com a pesca proibida, estavam dentro de sacolas plásticas com água, envolvidas por um cobertor.

A mala era de uma mulher, que foi detida para prestar esclarecimentos na sede da delegacia da Polícia Federal, em Altamira. Ela embarcaria em um voo comercial com escala em Belém, mas que tinha como destino a cidade de Manaus, no Amazonas.

Os peixes apreendidos foram levados para um laboratório da Universidade Federal do Pará e depois serão entregues ao Ibama. É a segunda fez que a PF apreende peixes transportados de forma ilega, dentro de malas no aeroporto de Altamira nos últimos dias.

Por G1 PA — Belém

22/12/2020 23h20

