PF apreende no aeroporto de Altamira três malas com peixes ameaçados de extinção que iriam para Manaus

Os peixes foram entregues ao Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu, da Universidade Federal do Pará, onde foram analisados pelo professor responsável. De lá, foram encaminhados para o IBAMA, que dará destino aos animais.

As malas pertenciam a três mulheres. Uma delas conseguiu fugir do local, as outras duas foram conduzidas pelos agentes à delegacia para prestar esclarecimentos.

