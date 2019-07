PF apreende quase 600 kg de drogas e desmonta esquema de transporte aéreo no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PF recebeu informações sobre um esquema de pousos e decolagens diárias de aeronaves de pequeno porte em uma propriedade rural localizada ao sul do município, às proximidades do km 43 da rodovia Transamazônica, sentido Itaituba-Jacareacanga.

A Polícia Federal apreendeu no domingo (7) 583 quilos de cocaína e aproximadamente 200 gramas de skunk, também conhecida como “supermaconha”, em Itaituba no sudoeste do Pará. A droga havia acabado de pousar de um avião de pequeno porte em uma propriedade rural. A suspeita é que a droga tenha origem boliviana.

