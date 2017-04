PF cumpre mandado de busca e apreensão da ‘Operação Stellio Natus’, no sul do Pará

Ação foi deflagrada nesta quarta, 19, contra fraudes no seguro-desemprego em GO, MT, MG e PA.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (19) um mandado de busca e apreensão no município de Redenção, no sul do Pará. O mandado integra a Operação Stellio Natus, de combate a fraudes no seguro-desemprego, deflagrada pela Superintendência da PF em Goiás e tem ações no Pará, Minas Gerais e Mato Grosso.

No total, foram expedidos 16 mandados, sendo oito de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e seis busca e apreensão. Em Redenção (PA), foram apreendidos documentos relacionados ao seguro desemprego, um HD externo e um cartão cidadão em uma casa no bairro Serrinha. Ninguém foi detido.

Fraudes

Segundo a PF, o grupo alvo da operação é suspeito de usar dados de pessoas que tinham direito ao benefício para desviar o envio do Cartão Cidadão. Assim, os integrantes da quadrilha usavam o documento para sacar o dinheiro das vítimas em agências lotéricas.

A corporação destacou, ainda, que os investigados responderão pelo crime de estelionato qualificado, com previsão de pena máxima de cinco anos, aumentada de 1/3 por ter sido cometido em detrimento de instituto de assistência social.

Ainda de acordo com a PF, a quadrilha desviou mais de R$ 3 milhões em benefícios de trabalhadores. Há suspeita de envolvimento de uma policial civil e prepostos do Ministério do Trabalho e Emprego.

