PF cumpre mandados de prisão em operação contra desvio de R$ 1 milhão no AP e PA

Agentes da Polícia Federal (PF) cumprem 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (29) em Macapá, no Amapá, e Belém e Ananindeua, no Pará. As ações são referentes a operação Diagnosis, que investiga associação criminosa suspeita de desviar R$ 1 milhão do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-AP), ligado à Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

A investigação da PF, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), identificou que uma servidora do Lacen teria invadido o sistema de pagamento do órgão e desviado o valor milionário para sete empresas que não têm nenhuma relação contratual com o laboratório.

Os valores de origem da União eram sacados das contas das empresas e a servidora recebia uma “porcentagem” pelo desvio desses recursos. A retirada ilegal do dinheiro ocorreu entre março e setembro de 2016.

Em Macapá, as buscas se concentraram numa empresa tercerizada que presta serviços para a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que fica na Rua Hamilton Silva esquina com a Avenida José Tupinambá, no bairro Jesus de Nazaré. As equipes também atuaram nos bairros Santa Rita, Novo Horizonte e no distrito da Fazendinha, a 9 quilômetros da capital.

Segundo a PF, os envolvidos podem responder, na medida das responsabilidades, aos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. As penas em caso de condenação podem chegar a 25 anos de prisão.

Por John Pacheco, G1 AP, Macapá

