PF cumpre mandados por tentativa bilionária de fraude no Seguro Desemprego

Uma operação, denominada de Seguro Fake, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (22), com o objetivo de desarticular grupo criminoso especializado em fraudes no Seguro Desemprego.

Agentes da Policia Federal cumprem 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Redenção, Conceição do Araguaia, São Luiz e São José de Ribamar, sudeste do Pará, além de cidades no Maranhão. Os dois estados apresentam alta incidência desta modalidade de fraude.

A investigação ocorreu entre a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho (MTb), que inter-relacionam saques, apontando elementos comuns e possibilitando indicar qualquer tipo de fraude. Durante as investigações foram identificados quatro grupos criminosos. Foram rastreadas inclusões fraudulentas de benefícios do Seguro Desemprego. Em apenas 10 minutos os policiais flagraram 42 tentativas de fraude ao benefício em uma única agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Redenção (PA).

De acordo com os técnicos do Ministério, o trabalho em conjunto com a PF, desde a implantação do sistema antifraude desenvolvido pelo MTb em 2016, teria identificado e bloqueado mais de 57 mil tentativas de fraudes no país, o que equivaleria à desvios de aproximadamente R$800 milhões para os cofres públicos.

Os investigados responderão por estelionato qualificado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa, com penas que podem ultrapassar vinte anos de reclusão.

(Com informações da Policia Federal)

