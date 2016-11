PF deflagra 12ª fase da Operação Acrônimo

Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a 12ª fase da Operação Acrônimo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a 12ª fase da Operação Acrônimo. Agentes da PF cumprem mandados de busca e apreensão e condução coercitiva no Estado do Tocantins e no Distrito Federal. A nova fase da operação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) e as investigações apuram irregularidades em licitações no Detran do Estado.

O deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM-TO) foi levado para depor, segundo informações do jornal Bom dia Brasil, da TV Globo.

Nesta segunda-feira, o governador do Tocantins Marcelo Miranda (PMDB) foi alvo de condução coercitiva e de busca e apreensão na Operação Reis do Gado. Nessa operação, as investigações apontaram a prática de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais por meio da dissimulação e ocultação dos lucros ilícitos no patrimônio de membros da família do governador. Também foi decretada a prisão temporária do secretário de Infraestrutura do Estado, Sérgio Leão.

Por VEJA.com Rafaela Lara

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...