PF deflagra operação e cumpre mandados contra extração e comércio ilegal de ouro no interior e Grande SP

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação de combate à sonegação fiscal e extração e comércio ilegal de ouro proveniente de garimpos irregulares no Oiapoque, no Amapá, e na Guiana Francesa. Agentes da Receita Federal participam do cumprimento de mandados contra alvos nas cidades de Limeira, Guarulhos e São Paulo.

Foram expedidos pela Justiça Federal 20 mandados de prisão temporária, 36 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nos estados do Amapá, Pará, Goiás e São Paulo, além do bloqueio judicial de valores em nome dos investigados, em torno de R$ 145 milhões, e suspensão das atividades comerciais relacionadas a compra e venda de ouro das empresas investigadas.

A operação foi nomeada Ouro Perdido e é conjunta com a Receita Federal.

As investigações identificaram pelo menos 20 empresas dedicadas a atividades de compra, venda, confecção de joias e ouro, no município de Oiapoque, não possuem cadastro no COAF e não estão legalmente autorizados pelo BACEN para a prática do comércio de ouro.

O ouro não pode ser comercializado caso tenha vindo de garimpos irregulares.

Segundo a Receita Federal, os vendedores e compradores, entre os anos de 2012 a 2017, devem ter realizado operações de compra e venda de ouro no valor aproximado de R$ 145 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem ou ocultação bens, direitos ou valores, receptação, usurpação de matéria prima da união, crimes financeiros (tão somente em relação a eventuais DTVM’s envolvidas) e associação criminosa ou organização criminosa.

