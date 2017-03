PF deflagra operação em 5 estados para combater tráfico e lavagem de dinheiro

Às 11h (local), a PF fará uma coletiva com a imprensa em Porto Velho para falar sobre as investigações e prisões feitas na Operação Retomada.

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Retomada, nesta terça-feira (28), para combater uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais em cinco estados do país. Conforme a PF, a investigação teve início no início do mês de julho de 2016, dando continuidade dos trabalhos desenvolvidos nas operações Nova Dimensão e Cardeal.

You May Also Like