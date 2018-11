PF deflagra operação para combater fraudes no Pará (Foto: Reprodução)

A operação contou com mandados de prisão em Macapá/AP e no município de Barcarena, no Pará. (Foto: Reprodução)

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (28) resultou na desarticulação de associação criminosa que operava esquema de saques fraudulentos de precatórios da Justiça Federal no Amapá. A Operação Rapina contou com o apoio de policiais federais que cumpriram cinco mandados de prisão temporária e cinco mandados de buscar e apreensão nas cidades de Macapá, no Amapá, e Barcarena, no Pará.

O inquérito policial iniciou após a Caixa Econômica Federal (CEF) comunicar a ocorrência de duas fraudes que envolveram pagamentos de precatórios judiciais. Segundo as investigações, os saques fraudelentos eram efetuados mediante a falsificação de procurações expedidas em um único cartório no município de Barcarena, nordeste paraense.

Os investigados vão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso, falso reconhecimento de firma ou letra e associação criminosa. Caso sejam condenados, devem cumprir pena de até 21 anos de reclusão.

(Com informações da Polícia Federal)

