PF desarticula quadrilha suspeita de traficar drogas pelos correios em Marabá, sudeste do Pará

Operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas em Marabá — Foto: Ascom/ PF

No total estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas.

A Polícia Federal deflagrou no final da tarde desta quarta-feira (9) a segunda fase da operação Malinoais, que combate o tráfico de drogas no interior do Pará. No total, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e outros três mandados de prisão no município de Marabá, sudeste do estado.

De acordo com a PF, até então, duas pessoas já foram presas. Um terceiro alvo da operação ainda segue foragido. Os detidos vão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

As investigações apontam o grupo criminoso atuava em Marabá recebendo entorpecentes e substâncias para o refino vindas de outros estados. A carga era recebida pelo correio. Após o recebimento do material, o grupo vendia a droga na cidade.

Ainda segundo a PF, as investigações começaram no início de 2020, depois que agentes federais realizaram a apreensão de 500g de uma substância utilizada para o refino de cocaína. Segundo a PF, nessa operação, outro integrante do grupo também foi preso.

Por G1 PA — Belém

