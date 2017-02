PF diz que avião com 237 kg de cocaína fazia voo clandestino e piloto arriscou a vida em pouso forçado em MT

A Polícia Federal informou, esta tarde, que o avião que levava 237 kg de cocaína apreendidos, pela manhã, fazia voo clandestino (sem autorização das autoridades aeronáuticas) e que o piloto desrespeitou as ordens policiais. Ele recebeu “determinação via rádio para que pousasse obrigatoriamente em Santo Antônio do Leverger (35 km de Cuiabá), local onde uma equipe da Polícia Federal faria inspeção e verificação da documentação. Ao contrário do que fora determinado, o piloto arriscou sua própria vida e do “passageiro”, pousando numa estrada de terra na zona rural do município”, informa a PF, em nota.

O piloto e o passageiro conseguiram fugir, antes da chegada da polícia e estão sendo procurados na região de mata fechada de difícil acesso. “A Polícia Militar deu total apoio à ação e foram fundamentais para o sucesso da missão”, reconhece a PF. Um helicóptero fez a “perseguição” a aeronave.

Conforme Só Notícias já informou, o monomotor desceu em uma estarda vicinal, bateu na cerca de uma fazenda e, ao que tudo indica, o piloto e o outro ocupante não tiveram ferimentos graves. A Polícia Federal não informou onde o avião decolou e qual era seu destino. Nem se o avião seria roubado.

