PF e Ibama prendem acusados de extrair madeira no Nortão (MT) e destroem veículos

A Polícia Federal e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) prenderam seis pessoas acusadas de extração ilegal de madeira, em uma área de reserva do Assentamento Ena, no município de Feliz Natal (124 quilômetros de Sinop), ontem. Além disso, houve apreensão de duas caminhonetes, quatro tratores, diversas motosserras e também cerca de 250 metros cúbicos de toras. Pelo menos três tratores e um veículo foram destruídos pelos agentes.

Segundo informações policias, os acusados foram presos em flagrante cortando árvores com a utilização de motosserras e tratores. A polícia investiga se a madeira extraída ilegalmente iria abastecer as madeireiras de Feliz Natal.

Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal de Sinop e devem responder por crime ambiental e por usurpação de matéria-prima pertencente à União.

