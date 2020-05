PF em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Google)- O pouso de uma aeronave (helicóptero) da Policia Federal no aeroporto de Novo Progresso neste sábado (23) , chamou atenção da população progressense.

A imagem da aeronave com agentes federais circulou nas redes sociais como operação montada para combater garimpos irregulares na região.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou que a Policia Federal investiga rota do narcotráfico na região.

“A droga esta correndo solta na cidade, aqui é rota internacional, a PF esta atrás disto”,informou.

Investigação

Policia Federal investiga rota do narcotráfico, entre os municípios de Itaituba, Novo Progresso e São Félix do Xingu no Pará.

As investigações iniciaram no ano passado quando uma denúncia anônima levou a polícia federal a prender uma aeronave em uma fazenda de propriedade do prefeito de Itaituba Valmir Clímaco de Aguiar ,com 600kg de cocaína, fuzis, pistola e munições. À época, agentes da Polícia Federal monitoraram um voo suspeito e chegaram à fazenda, localizado próximo às margens da rodovia Transamazônica. Cinco homens estavam transferindo a droga para uma camionete no momento do flagrante. Dois homens foram presos e outros três conseguiram fugir. Segundo a PF , foi a maior apreensão da droga feita no Pará, considerado rota para Europa e Nordeste.

1 milhão de Dolar em aeronave

Em março deste ano outra denúncia anônima levou a Polícia Civil do Pará à apreender, uma aeronave com , U$ 978 mil, um revólver calibre 38 e mais de 150 litros de combustível. O voo tinha como destino a cidade de Novo Progresso.

A PF relata que a rota do narcotráfico, estão os municípios paraenses de Itaituba, Novo Progresso e São Félix do Xingu.

Não temos informações sobre prisões em Novo Progresso.

Aguardem mais informações

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

