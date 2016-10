PF está nas ruas para cumprir 20 mandados da Operação Acrônonimo

De acordo com o Estadão, a operação é focada em duas situações. Uma delas é a cooptação e pagamento de vantagens indevidas para empresa de publicidade que criou campanhas educativas ao Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e Ministério do Turismo em 2011 e 2012. O outro evento que gerou os mandados é a fraude em licitação da Universidade Federal de Juiz de Fora, vencida pela gráfica de um dos investigados.

You May Also Like