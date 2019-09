PF examina venda de liminares e faz buscas contra desembargador Siro Darlan

De acordo com a PF, os procedimentos são realizados em endereços residenciais, comerciais e profissionais dos investigados (Foto:Divulgação)

PF realiza buscas em endereços ligados ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Siro Darlan

A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro realizou buscas na manhã desta terça-feira, 24, em endereços ligados ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Siro Darlan. A ação faz parte da Operação Plantão, que investiga um esquema de negociação de medidas liminares que eram deferidas mediante pagamento de vantagens indevidas.

Ao todo, onze mandados de busca e apreensão foram expedidos por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com a PF, os procedimentos são realizados em endereços residenciais, comerciais e profissionais dos investigados.

Parte das buscas são realizadas no gabinete de Darlan e em outros endereços ligados ao desembargador na capital fluminense e em Resende, no interior do Estado. A ação conta com apoio da das Corregedorias do Tribunal de Justiça e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Darlan é o desembargador que soltou, no início do mês os ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha. A decisão foi dada durante plantão do judiciário no Rio, menos de 24 horas após a prisão preventiva do casal no âmbito da Operação Secretum Domus

