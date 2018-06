PF faz abordagem e flagra passageiro com 17 kg de maconha dentro de camarote de barco | Santarém e Região

Maconha apreendida durante Operação Sentinela em Óbidos (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Suspeito foi preso e conduzido para delegacia da PF em Santarém junto com a droga. Embarcação seguia de Manaus para Santarém.

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (7) uma apreensão de droga em Óbidos, no oeste do Pará, durante abordagem de combate ao tráfico de entorpecentes na região. Os agentes encontraram 17 kg de maconha do tipo “Skunk” que estavam com um passageiro dentro de um dos camarotes.

De acordo com a Polícia Federal, a embarcação seguia de Manaus para Santarém, e como procedimento padrão foi abordada em Óbidos na Operação Sentinela. A droga estava escondida dentro de uma mala.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Santarém. Após procedimentos necessários, o suspeito será encaminhado para o centro de triagem masculina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã. Ele deve responder por tráfico de drogas e o material apreendido será incinerado.

Ainda segundo a PF, a Operação Sentinela é um braço forte na luta permanente contra o tráfico ilícito de entorpecentes na nossa região, que se tornou corredor para a entrada de drogas no Brasil devido a sua localização geográfica.

Por G1 Santarém, Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...