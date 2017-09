PF faz buscas na casa de Joesley e do ex-procurador Marcello Miller

Já em São Paulo, equipes da Polícia Federal estão desde a madrugada cumprindo mandados relacionados à prisão de Joesley Batista e Ricardo Saud. Agentes da PF estão na casa do executivo da JBS Joesley Batista, no Jardim Europa, em São Paulo. A procuradora da República Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, participa da operação.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal amanheceram nesta segunda-feira (11), na porta da casa do ex-procurador Marcelo Miller, na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os agentes chegaram ao local por volta das 6h, divulgou o portal G1.

Um carro da PF e outro do MPF chegaram à casa do ex-procurador da República por volta das 6h

