PF faz leilão administrativo da frota de veículos oficiais no Pará

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará realiza o primeiro leilão administrativo para venda de veículos oficiais, na próxima quinta-feira (1º), em Belém. Serão oferecidos 35 lotes de veículos do tipo caminhonete, jipe e utilitários. A sessão será realizada no auditório Aloisio Chaves, no Centur, a partir das 9h.

O leilão é uma iniciativa que busca novos investimentos para o reaparelhamento da PF com novos equipamentos e viaturas. Todos os bens ofertados são do acervo da PF e podem ser visitados até esta quarta-feira (31) às 17h, no depósito da instituição, que fica na avenida Arthur Bernardes.

Edital e informações

O edital completo do leilão e as fotos dos lotes podem ser acessados no site da PF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3214-8074 ou pelo email crl.pa@dpf.gov.br.

