PF faz megaoperação para fechar garimpo em Marabá

Várias pessoas ligadas ao garimpo foram detidas; máquinas e equipamentos foram apreendidos, em operação que contou com dezenas de agentes (Fotos:Reprodução Blog Zedudu)

A Polícia Federal, Ibama e ICMBio, com o apoio da Força Nacional, interditaram nesta terça-feira (15) garimpos nas Vilas Cega Jegue e União, na Zona Rural de Marabá e Itupiranga. Várias pessoas ligadas ao garimpo ilegal foram detidas pela polícia, bem como máquinas e equipamentos usados na mineração foram apreendidos.

Cerca de 30 veículos, entre camionetes e caminhões conduziram os agentes até o local dos garimpos. Dois helicópteros participaram da operação, que não tem hora pra terminar.

Agora a tarde várias pranchas chegaram ao local para transportar as máquinas que estavam sendo usadas no garimpo. A Polícia Federal não deu nenhuma informação sobre a operação, já que, de praxe, ela só se pronuncia após o fechamento das operações.

Desde as primeiras horas da manhã vídeos do comboio com destino a Parauapebas, município que dá acesso aos garimpos, começaram a ser divulgados nas redes sociais desde o momento em que passaram pelos municípios de Marabá, Eldorado do Carajás e Curionópolis.

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 24 mandados de prisões preventivas, 29 de buscas e apreensões, 52 mandados judiciais de bloqueio de contas bancarias e sequestro de bens e 06 ordens judiciais de suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 2ª Vara da Justiça Federal de Marabá.

Fonte:ZEDUDU

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...