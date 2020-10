PF faz operação contra garimpos clandestinos e esquentamento de ouro

Quatro aeronaves já foram apreendidas (Foto:Ascom PF)

A Polícia Federal de Santarém deflagrou na manhã desta sexta-feira (09) a operação ‘Ouro Frio’, com o intuito de desarticular garimpos clandestinos e um esquema de esquentamento de ouro, que, segundo a PF, é um processo “que visa dar aparência de legalidade ao ouro extraído de forma irregular”. Já no início da operação, ouro e prata foram apreendidos na residência de um dos alvos.

(Foto:Ascom PF)

“A ação está no contexto da Operação Verde Brasil 2, assim sendo, um conjunto de atividades estruturadas focadas na proteção e preservação da Amazônia e demais biomas e conta com apoio das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea do Brasil). O Comando Conjunto Norte (CCN), constituído pelo Comando Militar do Norte (CMN), pelo Comando do 4º Distrito Naval e pela ALA 9, deu apoio logístico no transporte dos policiais que se deslocaram para os municípios de Santarém/PA e Itaituba/PA”, informou o órgão.

Mais de 30 policiais, entre agentes, escrivães e delegados das delegacias de Santarém, Altamira e Superintendência da PF no Pará em Belém participam da operação, que cumpre oito mandados de busca e apreensão e sequestro de bens nos municípios de Santarém e Itaituba. Até o momento, quatro aeronaves foram apreendidas.

(Foto:Ascom PF)

A PF também informou que, com a operação, um bloqueio de 14 milhões de reais, que é o valor calculado de bens usurpados da União, deve ocorrer, “além de significativo avanço no combate ao que se aponta como esquentamento de ouro”.

A expressão “Ouro Frio” faz referência a ouro de origem clandestina, sem documentação legal, sendo que no curso da investigação foram descobertas tentativas de “esquentamento” do mineral ilícito.

Por:Redação Integrada com informações da PF

