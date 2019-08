PF faz operação contra quadrilha que já teria causado prejuízo de R$ 2 milhões à Previdência no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos nesta manhã 15 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nas cidades de Castanhal, Igarapé-Açu, Abaetetuba, Maracanã e Moju, na região nordeste do estado.

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (8) a operação “Trampolina”, que combate uma organização criminosa especializada em fraudar a Previdência para conseguir benefícios indevidos no INSS. Segundo a inteligência previdenciária do Pará, o prejuízo aos cofres públicos causado pelos criminosos é superior a R$ 2 milhões.

