PF faz operação no MA e PA contra associação criminosa e dano ambiental por servidores da SEMA

Operação ‘Canafístula’ realizou cerca de 30 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Ao todo, esquema de fraudes na secretaria teria causado prejuízo de R$ 33 milhões e 148 mil m³ de madeira. Suspeitos também foram indiciados por lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) e cumpriu 20 mandados de busca e apreensão, além de 32 interrogatórios, em uma operação de combate a crimes realizados por servidores públicos da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão (SEMA), junto com particulares e engenheiros florestais.

Fraudes em planos de manejo florestal e desmatamento tinham a conivência de servidores estaduais, afirma a PF

A operação, chamada “Canafístula”, foi realizada em São Luís, São José de Ribamar, Buriticupu, Presidente Médici, Centro Novo, Chapadinha, Imperatriz, Balsas, além de Belém e Paragominas, no Pará.

Sobre as acusações da PF, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, informou apenas que vai cooperar com todas as investigações, sempre que necessário, e que não foi procurada pela Polícia Federal a respeito da operação.

PF realiza operação ‘Canafístula’ em cidades do Maranhão e Pará — Foto: Divulgação/PF

Segundo a PF, as investigações apuram a aprovação fraudulenta de Planos de Manejo Florestais em empreendimentos rurais que visavam a exploração de madeira. A prática buscava acobertar a exploração ilícita de madeira em áreas de proteção federal, como terras indígenas e na Reserva Biológica Gurupi.

Na prática, segundo a PF, o objetivo da associação criminosa era desmatar mais áreas florestais em áreas indígenas e federais para gerar mais dinheiro, a favor de empresas rurais e servidores públicos.

De acordo com laudos periciais e análise técnica realizados em 15 planos de manejo apreendidos na Secretaria do Meio Ambiente, houve dano ambiental de 148.258,90 m³ em toras de madeiras extraídas ilicitamente. Em termos de comparação, seria preciso 4.235 caminhões para transportar toda a madeira.

O prejuízo calculado apenas nos projetos resulta em, aproximadamente, R$ 33 milhões. O suspeitos foram indiciados pelos crimes falsificação de documento público, inserção de dados falsos em sistema de formação e associação criminosa, além de lavagem de dinheiro.

