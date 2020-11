PF faz operação para apurar suposto desvio de verbas da saúde em Altamira

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira(5) em Altamira, uma operação que apura suposto desvio de recursos públicos e suposta fraude em licitações do Fundo Municipal de Saúde de Altamira.

A investigação apura supostos desvios de dinheiro desde o ano de 2016.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão e três mandados de busca pessoal. Dentre os alvos estão a sede da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, sede de empresas, residências de empresários e da atual secretária de saúde, Denise Aguiar, e da ex-secretária de saúde do município, Katia Lopes.

As investigações indicam possível conluio entre as empresas vencedoras e seus sócios, inclusive com pagamentos recíprocos, e, ainda, o envolvimento de agentes públicos no suposto esquema ilícito.

As empresas investigadas movimentaram mais de 40 milhões de reais no período investigado.

50 policiais federais participam da operação Adrenalina. Os mandados de busca foram expedidos pela Justiça Federal.

