PF fecha madeireiras que desmatavam 4 mil m³ de madeira por mês dentro de terra indígena no Pará

Madeireiras ilegais são fechadas em terra indígena no Pará (Foto: Divulgação / PF) -Foram localizadas quatro madeireiras clandestinas, retirando ilegalmente madeira de área federal e comercializando a carga em municípios do Pará, estados do Nordeste, além do Rio de Janeiro.

A Polícia Federal fecha madeireiras e cumpre cinco mandados de prisão preventiva e mais cinco de busca e apreensão, nos municípios de Belém, Viseu e Santa Luzia do Pará, na manhã desta quinta-feira (30). A Operação Tenetehara desarticula esquema criminoso de extração e comércio ilegal de madeiras de terra indígena do Alto do Rio Guamá.

A Polícia Federal estima que eram retirados da área aproximadamente 4 mil metros cúbicos de madeira por mês. Esse carga representa um uma movimentação de aproximadamente R$ 2,2 milhões.

Foram localizadas quatro madeireiras clandestinas, retirando ilegalmente madeira de área federal e comercializando o produto do crime em municípios do Pará, estados do Nordeste, além do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, no período das investigações a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) fiscalizou a área com o objetivo de apreender os produtos florestais extraídos de forma ilegal, bem como auxilar na coleta de provas dos crimes investigados.

Os investigados responderão, além dos crimes ambientais, pelos crimes de receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, com pena máxima de até 12 anos de reclusão.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...