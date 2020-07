PF identificou organização suspeita de fraudar R$ 64 milhões em licitações da Setran no sul do Pará

Operação ‘Magda Dolum’ — Foto: Reprodução/PF

Segundo a PF, o grupo atuava em obras nos municípios de Conceição do Araguaia e Santa Maria de Barreiras.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (8), a operação ‘Magda Dolum’ com o objetivo de reprimir uma organização criminosa apontada por fraudar licitações, além de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Secretaria de Estado de Transportes do Pará (Setran). a investigação aponta que entre 2010 e 2019, o grupo criminoso se apropriou de mais de R$ 64 milhões entre recursos públicos federais, estaduais e municipais.

A PF identificou que o grupo atuava em obras nos municípios de Conceição do Araguaia e Santa Maria de Barreiras, no sul do Pará. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 endereços e ainda a prisão preventiva de quatro investigados.

Segundo a PF, a ação dos criminosos se concentrava na utilização de empresas “de fachada” para fraudar licitações destinadas à execução de obras públicas. Os reais administradores das empresas mantinham frequentes contatos com servidores públicos municipais e estaduais, que recebiam vantagens indevidas para beneficiar as pessoas jurídicas que fazem parte do esquema.

Os atos vão desde o direcionamento dos certames, passando pela facilitação da fiscalização das obras até a agilização de pagamentos, de acordo com a investigação.

As interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário revelaram que as contas bancárias das empresas “de fachada” partiam de transferências de valores para outras pessoas, físicas e jurídicas sem justificativa aparente. A PF cumpre mandados de prisão tendo como alvos três responsáveis pela gestão das empresas “de fachada” e um servidor público municipal.

Segundo a Polícia Federal, na casa do diretor da empresa investigada, que fica em Conceição do Araguaia, os agentes encontraram mais de R$ 143 mil reais em dinheiro. As investigações apontam que o diretor era a segunda pessoa mais importante da organização criminosa.

A PF informou que três mandados de prisão foram cumpridos na operação. Uma pessoa segue foragida. A Polícia ainda pediu o afastamento de quatro funcionários da Secretaria Estadual de Transporte (Setran), suspeitos de facilitarem o crime, fraudando fiscalizações.

Em nota, a Setran informou que apoia qualquer investigação que busque a proteção do erário público e que todas as licitações investigadas ocorreram durante a última gestão, do ex-governador Simão Jatene, do

