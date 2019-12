PF incinera seis toneladas de cocaína misturada a piche em Belém

(Foto:Reprodução/ASCOM PF) – Incineração de alta complexidade foi feita pela primeira vez no Brasil

A Polícia Federal (PF) concluiu em Belém, na noite de quarta-feira (18), uma incineração de cocaína que estava acondicionada em tambores contendo material para confecção de asfalto, no peso total de 6.496 kg (seis toneladas e meia).

Pela complexidade química do material, em razão do processo de separação das substâncias, esse modo de incineração nunca havia sido feita no Brasil, tendo acontecido, anteriormente, somente na cidade do México.

De acordo com o órgão, pelas características do armazenamento da substância ilícita, a Polícia Federal teve que contratar empresa especializada em fazer a destinação final de resíduos sólidos e efluentes, com a utilização de uma tecnologia avançada.

O principal objetivo da operação foi a coleta, transporte, destinação final (incineração) e descaracterização (prensagem) dos tambores metálicos, contendo piche e cocaína, garantindo assim, segundo a PF, total destruição da droga, sem qualquer dano ao meio ambiente.

