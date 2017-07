PF investiga incêndio de oito carros do Ibama em Cachoeira da Serra

‘É uma retaliação a ações de fiscalizações’, diz diretor do Ibama sobre atentado no Pará

Carros que renovariam frota do Ibama foram queimados na rodovia BR 163 (Foto: Arquivo pessoal) – Oito viaturas do Ibama foram incendiadas enquanto eram transportadas em caminhão cegonha na quinta-feira. Caso está sendo investigado pela Polícia Federal.

O diretor de proteção ambiental do Ibama condenou o ataque a um caminhão cegonha que transportava novas viaturas que seriam utilizadas pelas equipes de fiscalização no Pará. Segundo Luciano Evaristo, a ação foi organizada por grupos que temem que a presença de fiscais ambientais na região impeça a prática de crimes relacionados ao desmatamento ilegal.

Oito caminhonetes que seriam entregues à sede do instituto em Santarém, no oeste do Pará, foram incendiadas na BR-163 nesta quinta-feira (6). O crime ocorreu em um posto de gasolina na localidade de Cachoeira da Serra, que fica perto da Floresta Nacional do Jamanxim, no município de Altamira – a 1.824 quilômetros de Belém.

“É uma retaliação a ações de fiscalizações. Você tem ali na área onde foram queimados os veículos uma concentração de atividade madeireira ilegal, que usa madeira roubada da terra Kaiapó. Quando eles perceberam a chegada de novas viaturas, acreditaram que sofreriam um ataque em massa do poderio repressivo do estado, e atuaram para diminuir isso”, disse Luciano Evaristo.

Leia Também:Retaliações -Após veículos destruídos por incêndio, Ibama bloqueia serrarias da região

*Novo Progresso- Cidade PARA e fecha BR-163 em protesto contra não redução da Flona Jamanxim

De acordo com o diretor, porém, a ação criminosa não terá efeito negativo nas fiscalizações. “Mas (o ataque) em nada diminui as ações do Ibama. Estávamos apenas fazendo a troca das viaturas, como fazemos a cada dois anos por carros zero km. Foi um ato que não causou prejuízo ao Ibama, pois os carros pertencem a uma locadora. Eles (os criminosos) só vão colher mais repressão, pois vamos combater com mais força o roubo de madeira e grilagem. Vão ter mais repressão do que já tinham, pois vai chegar a Polícia Federal e a PRF na área”, afirma.

Ainda segundo Evaristo, a inteligência do Ibama já havia identificado a possibilidade de um ataque aos veículos que transportavam as viaturas. “A inteligência do Ibama identificou que iriam tentar incendiar as carretas. Acionamos os motoristas e mandamos retrocederem. Eles não cumpriram a determinação e foram alcançados pela mão do crime organizado. Uma (cegonha) conseguiu fugir, outra foi queimada no local”, detalha.

O incêndio está sendo investigado pela Polícia Federal. O Ibama informou ainda que encaminhou à PF áudios e mensagens em que criminosos incitam a destruição de veículos e helicópteros do Instituto.

Protestos e polêmica

De acordo com Evaristo, é provável que os criminosos envolvidos neste ataque também tenham envolvimento com os protestos contra o veto presidencial que impediu a transformação de parte da Floresta Nacional do Jamanxim em uma APA, unidade de conservação mais branda que permite a exploração humana.

“Naquela região tudo é interligado. Lá em Jamanxim tem interesse de grileiros, posseiros e de quem rouba madeira. Eu não posso afirmar quem seria, mas provavelmente há ligação deste grupo que fez bloqueio na BR e as pessoas que queimaram os veículos”, disse Luciano Evaristo.

A Floresta Nacional do Jamanxim é uma área disputada e, recentemente, esteve no centro de uma polêmica sobre a ocupação da Amazônia devido à uma medida provisória (MP) que poderia mudar suas fronteiras.

O projeto reduziria a área da Flona Jamanxim e transformaria 37% da floresta em uma APA, menos protegida e onde poderia haver exploração de terras. A MP foi muito criticada por ambientalistas e, no dia 19 de junho, foi vetada pelo presidente Michel Temer.

O veto resultou em protestos de produtores rurais da região, que já duram três dias e causam bloqueios na rodovia. Nesta quinta, toras de madeira foram colocadas no meio da BR-163, além de um carro-som e de pneus usados para bloquear a passagem de veículos.

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...