PF investiga uso ilegal de terras no Pará

Entre os envolvidos, estão um ex-secretário de Meio Ambiente do município de Pacajá e uma presidente da Associação de Extrativismo Rio Uruanã, que tiveram as prisões preventivas decretadas. Segundo investigação da PF, uma organização criminosa operava ocupando irregularmente terras públicas e ou particulares, chegando a usar a força e ameaças para amedrontar seus posseiros. O objetivo era realizar a exploração ilegal de produtos florestais e outros crimes relacionados sem oposição.

