PF multa 11 pessoas por garimpo ilegal de ouro no norte de Mato Grosso

A Polícia Federal realizou uma operação de combate a crimes ambientais na região norte de Mato Grosso. A ação teve como finalidade fiscalizar e reprimir as atividades ilícitas de garimpos de ouro na região da Gleba Nhandu, no município de Novo Mundo, no norte de Mato Grosso.

