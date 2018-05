PF pega 2 quilos de cocaína com queniano de 72 anos no aeroporto

Fonte: ESTADÃO CONTEUDO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão ocorreu na quarta-feira, 23. Agentes da PF abordaram o homem para entrevista de rotina, na fila do check-in de voo com destino a Mali, na África.

Droga estava em fundo falso de uma mochila. A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica) um passageiro queniano de 72 anos de idade tentando embarcar com droga oculta na mala, ao todo, 2 quilos de cocaína.

