PF põe fim a bloqueio de rodovia em Novo Progresso

Conforme relatos ao Jornal Folha do Progresso, foi acionado a Força Nacional para retirar os manifestantes da rodovia, mas não foi preciso com a chegada do policias federais os manifestantes pacificamente abandonaram o local.

Segundo a informação a saída dos manifestantes foi pacífica e todos se retiraram do local do bloqueio. Os policiais continuam monitorando a região.

O bloqueio na BR-163, em Novo Progresso, foi interrompido nesta sexta-feira (07) pela Polícia Federal (PF). Agentes federais estiveram no local fizeram revistas notificaram e conversaram com os manifestantes.

