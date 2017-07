PF prende 33 pessoas em operação contra pedofilia e pornografia infantil

A Polícia Federal informou que não divulga os nomes dos presos para proteger as vítimas. Os agentes também encontraram estrangeiros envolvidos nessa rede de pedofilia. As informações foram repassadas à Interpol e a polícias de outros países, como Estados Unidos, França e Rússia.

A Polícia Federal cumpriu os mandados judiciais em 14 estados. Três pessoas foram presas preventivamente no Pará e em São Paulo por abusar de menores. Ao cumprir os outros mandados, os policiais também prenderam pessoas em flagrante, porque estavam com arquivos pornográficos no computador ou compartilhando esse material, que foi apreendido.

