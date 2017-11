PF prende advogado em Brasília por ‘venda de fumaça’

O investigado será indiciado pelo crime de exploração de prestígio, previsto no art. 357, parágrafo único, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 01 a 05 anos, com a causa de aumento de pena de 1/3.

Foi apurado que o advogado teria cobrado R$ 2 milhões de um prefeito que havia sido afastado do cargo. Parte dos valores seria usado para o pagamento de assessores de ministros de tribunais superiores, para viabilizar uma decisão favorável que proporcionaria um rápido retorno do prefeito ao cargo.

Em nota, a PF informou que o Inquérito Policial, instaurado a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo Conselho Nacional de Justiça, aponta que o investigado solicitava valores para influenciar no curso de processos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

