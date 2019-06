PF prende assessor do ministro do Turismo em ação que investiga laranjas do PSL

(Foto:Agência Brasil / Divulgação)-Mateus Von Rondon foi preso em Minas, onde também foi detido o coordenador de campanha de Álvaro Antonio

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 27, Mateus Von Rondon, assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio (PSL), em operação que investiga um suposto esquema de candidaturas laranja pelo partido nas eleições do ano passado em Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antonio era presidente da legenda no Estado à época. A prisão ocorreu em Brasília.

Em Minas, a Polícia Federal também prendeu Roberto Silva Soares. Robertinho, como é conhecido, foi preso em Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Ele atuava como coordenador da campanha eleitoral de Álvaro Antonio a deputado federal.

A operação foi batizada de Sufrágio Ostentação. As candidaturas laranja teriam sido de mulheres. O objetivo, ainda segundo as investigações, seria o de acessar fundos eleitorais e utilizar os recursos para pagamento de despesas de outras candidaturas.

Repercussão

“Nem sabia. Foi agora? Bolsonaro nem sabe, garanto que ele não sabe”, disse o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, questionado sobre o assunto. O ministro falou com jornalistas por volta das 21h em Osaka, no Japão (9h no horário de Brasília), quando Bolsonaro já havia subido de volta de um jantar para o quarto do hotel onde está hospedado para os compromissos do encontro do G-20.

Nota

O Ministério do Turismo emitiu na manhã desta quinta-feira, 27, nota dizendo que “é importante esclarecer que não há qualquer relação entre a investigação da Polícia Federal e as funções desempenhadas pelo assessor especial Mateus Von Rondon no Ministério do Turismo”. Na nota, a pasta informa que aguarda mais informações para se pronunciar sobre o caso.

Fonte:Agência Estado

