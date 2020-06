PF prende blogueiro bolsonarista por risco de fuga do país

(Foto:© Reprodução/Twitter)- Nomeado Tito, o puma selvagem foi criado como gato doméstico antes de ser resgatado por equipe especializada. Jovem adota felino selvagem pensando que era gato

O presidente Jair Bolsonaro (C) durante o lançamento de seu novo partido, Aliança pelo Brasil, em 21 de novembro de 2019 em BrasíliaBolsonaro escolhe o nº 38 para seu novo partido

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira, 26, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio em Campo Grande (MS). Investigado no inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos, a suspeita é que ele deixaria o país

O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito.

Ex-assessor do Ministério dos Direitos Humanos, Oswaldo Eustáquio já tinha sido alvo de uma ordem de busca e apreensão há duas semanas.

O blogueiro é ligado à extremista Sara Winter, a líder do acampamento autointitulado “300 do Brasil”, que ficou presa por dez dias e agora está em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica.

Policiais federais já estavam monitorando os passos de Oswaldo Eustáquio, pois havia chances de que ele fugisse para o Paraguai. Recentemente ele publicou um vídeo em que estava na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com o Brasil.

Em uma mensagem publicada em seu perfil no Twitter Oswaldo diz que é um “preso político”,

Eu Oswaldo Eustáquio, Portanto, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno. Se cumpriu a mandado de prisão e de busca e apreensão a pedido de Alexandre de Moraes do STF. Me torno hoje um jornalista preso politico, minha voz não sera calada. A cadeia se romperá — Oswaldo Eustáquio (@oswaldojor) June 26, 2020

Eu Oswaldo Eustáquio, Portanto, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno. Se cumpriu a mandado de prisão e de busca e apreensão a pedido de Alexandre de Moraes do STF. Me torno hoje um jornalista preso politico, minha voz não sera calada. A cadeia se romperá.

— Oswaldo Eustáquio (@oswaldojor) June 26, 2020

A terra plana gira

O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) usou as redes sociais para debochar da prisão do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio.

No ano passado, Oswaldo atacou David por conta das denúncias da “Vaza Jato”, publicadas pelo site Intercept, do jornalista Glenn Greenwald, com quem o parlamentar é casado.

Boa tarde 👍🏽 https://t.co/iX7h1OwciO

— David Miranda (@davidmirandario) June 26, 2020

Usando uma foto do casal o blogueiro escreveu: “O casal Glenn e David estão debochando do Pavão. Mas, quem logo vai estar atrás das grades é o gringo, cúmplice do maior crime virtual da história do Brasil. Força Pavão, nós sabemos a sua importância e contribuição!”.

O pavão, ao qual o blogueiro cita na mensagem, era um perfil nas redes sociais que tinha como alvo políticos de esquerda e jornalistas do site The Intercept Brasil, pelas divulgações de conversas entre o ex-ministro Sergio Moro e integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...