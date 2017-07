PF prende chefão do tráfico da América do Sul em Sorriso no Mato Grosso

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva, por tempo indeterminado, e 24 mandados de busca e apreensão nas cidades de Londrina (PR), São Paulo, Embu das Artes, Araraquara e Cotia (SP) e Sorriso (MT) no âmbito da operação Spectrum. As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.

A Polícia Federal prendeu neste sábado (1º) em Sorriso (MT), o traficante Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca. Procurado pela Interpol, ele é um dos criminosos mais conhecidos na América do Sul. As informações são do G1.

PF prende chefão do tráfico da América do Sul em Mato Grosso: Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, era procurado pela Interpol; ação aconteceu na cidade de Sorriso (Foto Divulgação )

