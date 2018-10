PF prende homem que transportava ouro de origem desconhecida na rodovia Transamazônica

De acordo com PF, o suspeito disse que era piloto de avião e confirmou que tinha ido buscar minério em um garimpo, a mando de um empresário do ramo de compra e venda de ouro

A Polícia Federal apreendeu na noite de sexta-feira (19), em Itaituba, sudoeste do Pará, 200g de ouro de origem não comprovada na posse de um homem na rodovia Transamazônica. O homem seria apenas o transportador da carga.

Ainda de acordo com PF, o suspeito disse que era piloto de avião e confirmou que tinha ido buscar minério em um garimpo, a mando de um empresário do ramo de compra e venda de ouro que já foi alvo da Polícia Federal em outra operação.

O homem prestou depoimento em seguida foi liberado. O material foi apreendido e as medidas judiciais cabíveis serão tomadas com relação ao crime.

