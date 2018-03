PF prende José Yunes assessor de Temer e dono da Rodrimar

José Yunes ( FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO José Yunes) -A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 29, o empresário e advogado José Yunes e um dos donos da empresa Rodrimar, Antonio Celso Grecco. A ordem de prisão de José Yunes é temporária – por cinco dias.

As ordens de custódia são do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura o Decreto dos Portos. O presidente Michel Temer (MBD) é um dos alvos da investigação e está sob suspeita de beneficiar a empresa Rodrimar na edição do decreto voltado ao setor portuário.

José Yunes é amigo do presidente Michel Temer (MDB) há mais de 50 anos. O empresário foi assessor de Temer da Presidência. José Yunes pediu demissão do cargo após a revelação do conteúdo da delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Claudio Melo Filho.

O empresário também foi citado na delação do doleiro Lucio Funaro. O delator afirmou que José Yunes era um dos operadores de Michel Temer.

A Polícia Federal informou que por determinação do STF ‘não se manifestará a respeito das diligências realizadas na presente data’.

A reportagem fez contato com a defesa de Antonio Celso Grecco.

COM A PALAVRA, A DEFESA

“É inaceitável a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia, que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu à todos os atos para colaborar.

Essa prisão ilegal é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania.

José Luis Oliveira Lima”

Por Estadão/Fausto Macedo

